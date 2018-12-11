УПЦ за год создала семь новых обителей в условиях притеснения Киевом

Каноническая Украинская православная церковь в этом году создала семь новых обителей, а также увеличила число приходов даже в условиях притеснения со стороны официального Киева, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

«В Украинской православной церкви за уходящий год было образовано семь новых обителей: две мужских и пять женских», – передает РИА «Новости» сообщение отдела.

В этом году, сообщает УПЦ, 89 верующих приняли монашеский постриг. В целом в УПЦ к концу 2018 года числится 4,5 тыс. монахов и монахинь, выросло и число приходов.

«Насчитывается 12,1 тыс. религиозных общин, что на 23 больше, чем в прошлом году. Соответственно возросло количество клириков – с 12,2 до 12,4 тыс. человек по сравнению с прошлым годом (на 126 священнослужителей больше)», – сообщили в УПЦ.

Также отмечено увеличение числа студентов дневной формы обучения в высших духовных учебных заведениях – с 1,3 тыс. до 1,4 тыс. человек.

Отметим, что в последнее время давление на каноническую Украинскую православную церковь только усилилось – так, в начале декабря в Ровно СБУ согнала на допрос сразу 12 священников местной епархии. Священников также стали включать в базу данных «Миротворца».