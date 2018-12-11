Россия продала африканской стране партию «Терминаторов»

Россия поставит в одну из стран Африки несколько сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил военно-дипломатический источник.

«Несколько сотен БМПТ куплены одним из государств Африки. Поставки начались», – сказал собеседник ТАСС.

Он не раскрыл страну, в которую отправятся машины.

В июне сообщалось, что «Терминаторы» будут оснащать «умными» снарядами с управляемым воздушным подрывом.