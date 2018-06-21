«Терминатор» решили вооружить «умными» снарядами с управляемым подрывом

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» получат «умные» снаряды с управляемым воздушным подрывом, сообщили в пресс-службе НПО «Техмаш» (входит в «Ростех»).

«В интересах Сухопутных войск ВC для БМПТ в настоящее время завершаются работы по созданию комплекса с 30-мм снарядами управляемого подрыва», – передает ТАСС сообщение «Техмаша», не уточнившего конструкцию нового выстрела.

Сейчас «Терминатор» может применять 30-мм снаряды с обычным контактным взрывателем, срабатывающим при соприкосновении с препятствием.

Напомним, в феврале 2017 года гендиректор «Техмаша» Сергей Русаков сообщил, что концерн приступил к работам по интеграции новых артиллерийских боеприпасов с интеллектуальной системой дистанционного подрыва для бронетехники нового поколения, в том числе танка «Армата» и боевой машины пехоты «Курганец».