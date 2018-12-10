«Комиссара Катани» признали угрозой для Украины

Министерство культуры Украины внесло итальянского режиссера и актера Микеле Плачидо, известного по роли комиссара Катани, в черный список.

Сообщается, что актер попал туда после обращения службы безопасности с комментарием, что Плачидо входит в список «представляющих угрозу национальной безопасности» лиц, пишет РИА «Новости».

«Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», – отметили в минкульте Украины.

Также актеру теперь закрыт въезд в страну. В ведомстве не прокомментировали причины принятого решения.