Генконсульство России попросило власти Хайнаня помочь застрявшим на острове туристам

Генконсульство России направило правительству китайской провинции Хайнань ноту с просьбой оказать помощь в урегулировании ситуации с российскими туристами, сообщил атташе Генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин.

«Мы пока направили ноту в правительство провинции КНР Хайнань с просьбой взять под контроль вопросы о размещении, питании, медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены», – сообщил дипломат.

В дипведомстве также отметили, что Ростуризм и власти Китая уже разрабатывают дорожную карту по возвращению российских туристов с Хайнаня, передает ТАСС.

«Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, с Ростуризмом, а также с авиакомпанией «ИрАэро» и туркомпанией «Жемчужная река», – указал он.

При этом дипломат отметил, что речи о выселении застрявших на острове российских туристов не идет.

Напомним, около 360 туристов из Казани с субботы не могут вылететь из китайского Хайкоу (остров Хайнань) на родину после того, как авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов в Санью и Хайкоу и отказалась перевозить туристов компании «Жемчужная река» из-за долгов турфирмы.