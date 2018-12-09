Российские туристы застряли на китайском острове Хайнань

Туристы из Казани с субботы не могут вылететь из китайского Хайкоу (остров Хайнань) на родину после того, как авиакомпания «ИрАэро» приостановила программу полетов.

«ИрАэро» заявила о приостановке программы полетов в Санью и Хайкоу и отказалась перевозить туристов компании «Жемчужная река» из-за долгов турфирмы, передает ТАСС.

Заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов сообщил, что в субботу в Казань должны были вылететь 363 человека.

Всего в Хайкоу находятся около 1,5 тыс. туристов. На 11 декабря запланирован вылет 279 туристов в Уфу, на 12 декабря – 365 человек в Самару, на 13 декабря – 44 человека в Хабаровск, на 14 декабря – 360 туристов в Челябинск.

«По сути, пока «Жемчужная река» не платит и не решает проблемы с вывозом своих туристов, хотя могла бы уже давно пересадить пассажиров на другие рейсы, как в прошлый раз, когда на рейсы «ИрАэро» пересаживали пассажиров отмененных рейсов авиакомпании «Икар», – сказал он.

На время туристов разместили в отеле.

В фирме «Тревел Дизайнерс», представляющей компанию «Жемчужная река», сообщили, что у туркомпании нет задолженности перед «ИрАэро».

«По нашей информации, причина отказа от полетов – поломка воздушного судна, которое совершило экстренную посадку во Владивостоке и до настоящего времени находится там. Поскольку это уже вторая поломка судна данной компании за последний месяц, то, по нашему мнению, «ИрАэро» просто не может выполнять полеты по нашей программе», – отметили в фирме.

Между тем Ростуризм предложил провести межведомственное совещание с участием Минтранса и Росавиации по этой теме. В агентстве считают, что раз у туристов есть обратные билеты, обязанностью авиаперевозчика является «вернуть всех туристов в указанные в билетах даты».

В декабре 2017 года около 150 туристов из России несколько дней не могли вылететь с китайского острова Хайнань. Как сообщил туроператор «Матрешка-тур», перенос рейса произошел из-за того, что авиакомпания «Икар» не согласовала предоставление слотов для чартеров с властями города Хайкоу.