Лидеры G20 согласились с необходимостью реформировать ВТО

Главы государств G20 согласились, что нужно реформировать судебные и арбитражные органы Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, чтобы ВТО играло более значимую роль. Говорили о том, что необходимо реформировать судебные, арбитражные органы Всемирной торговой организации», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Он уточнил, что президент США Дональд Трамп также высказывался об этом.

Кроме того, по словам Силуанова, лидеры G20, включая российского президента Владимира Путина, выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений.

«Говорилось, что мы все заинтересованы в том, чтобы активизировать инвестиционную активность, чтобы создавать новые рабочие места. А если будут ограничения в торговле, сбыте продукции, о каких новых инвестициях можно говорить», – сказал он.

Ранее Путин говорил, что выработать подходы к реформе ВТО можно в рамках G20.

В четверг Европейский парламент призывал к срочной модернизации Всемирной торговой организации.