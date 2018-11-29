Европарламент призвал срочно модернизировать ВТО

Европейский парламент призвал к срочной модернизации Всемирной торговой организации, говорится в пресс-релизе ЕП.

«Правила и процессы ВТО должны быть срочно пересмотрены, для сохранения актуальности и эффективности этой организации», – передает ТАСС заявление ЕП по итогам принятия соответствующей резолюции.

За принятие документа было отдано 417 голосов, 80 высказались против.

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш ранее заявляла, что ВТО находится в не вполне работающем состоянии, организацию нужно модернизировать.