Россия заявила о «не вполне работающем состоянии» ВТО

ВТО находится в не вполне работающем состоянии, организацию нужно модернизировать, заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, выразив надежду, что на саммите в Аргентине страны «двадцатки» выскажутся за многосторонний подход к регулированию международной торговли.

«Сейчас ВТО находится в не вполне работающем состоянии, основные институты ВТО практически не выполняют свои функции или как минимум неэффективно их выполняют. Безусловно, есть понимание, что ВТО необходимо модернизировать, приводить к реалиям сегодняшнего дня», – передает слова Лукаш ТАСС.

Лукаш отметила, что за рамками регулирования ВТО остаются очень многие современные вопросы, в том числе инвестиции и электронная торговля. По ее словам, усилению авторитета ВТО это не способствует.

«Все страны практически понимают, что ВТО должна оставаться в центре регулирования международной торговли, что должны быть универсальные правила для всех», – сказала она.

Вопросы торговли, отметила Лукаш, будут самой острой темой в Аргентине.

«Мы рассчитаем, что все страны выскажутся все-таки в поддержку многостороннего подхода к регулированию международной торговли», – подчеркнула представитель России.

Между тем, в августе глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации, если «она не изменится».

В России отметили, что выход США из ВТО в первую очередь негативно отразится на американской экономике.