В России оценили последствия возможного выхода США из ВТО

Возможный выход США из Всемирной торговой организации в первую очередь негативно отразится на американской экономике, заявило Минэкономразвития России.

«От игры без правил пострадает в том числе и американская экономика. США – второй по величине мировой экспортер. Они заинтересованы в выгодных и стабильных условиях доступа на внешние рынки», – заявили в российском ведомстве, передает РИА «Новости».

В Минэкономразвития также предположили, что американский бизнес вряд ли даст президенту США Дональду Трампу реализовать угрозу выхода страны из ВТО.

«Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны», – отметили в МЭР.

Там добавили, что условия таких соглашений вряд ли будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов вывести Соединенные Штаты из Всемирной торговой организации (ВТО), если «она не изменится».