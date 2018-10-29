Стало известно о проверках ФСИН по жалобам супруги Цеповяза на угрозы

Экс-супруга осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза трижды в этом году заявляла об угрозах в свой адрес, но в управлении ФСИН по Амурской области не нашли этому подтверждений.

Наталья Цеповяз (Стришняя) летом заявляла о бездействии администрации исправительной колонии в связи с поступающими ей и детям угрозами от мужа и вымогательством денег, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В результате проверки сведения о возможных угрозах в отношении Цеповяз Н. И. и ее детей со стороны осужденного Вячеслава Цеповяза не нашли подтверждения», – сказал источник.

По его словам, в январе Стришняя дважды жаловалась на угрозы и заявляла о нарушении Цеповязом правил внутреннего распорядка колонии. Но проверки не нашли признаков преступления.

Адвокат Стришней Эдуард Чургулия подтвердил, что с конца 2017 года она обращалась в правоохранительные органы, защищая принадлежащий ей бизнес от притязаний Цеповяза. К заявлениям она прикладывала фотографии из колонии, передает РИА «Новости».

«Первый ответ мы получили только в июле, что да, действительно, нарушения имели место быть. ФСИН выявил нарушения какие-то режима, общения и прочее», – сказал он.

В четверг бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя заявляла, что боится за свою жизнь из-за скандала, вызванного появлением в Сети фотографий из колонии.

Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко предполагал, что снимки обнародовала бывшая жена Цеповяза. Сам осужденный заявлял, что скандальные фото с деликатесами были сфабрикованы.

СК начал проверку по факту публикации снимков.