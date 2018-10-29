Экс-жена Цеповяза заявила об опасениях за свою жизнь

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя заявила, что боится за свою жизнь из-за скандала, вызванного появлением в Сети фотографий из колонии, где член «банды Цапков» ест крабов, икру и шашлык.

Она заявила, что готова предоставить Следственному комитету всю информацию о банковских картах и всех денежных переводах, сделанных в пользу Цеповяза. По ее словам, финансовую информацию она предоставляла и раньше прокуратуре – сразу после поступления первых угроз от Цеповяза, передает RT.

«Я сделала скрины фотографий, распечатала все то, что Вячеслав мне отправлял по WhatsApp, и отослала в прокуратуру. Через месяц пришел ответ, что нарушения есть», – сказала она.

Стришняя добавила, что боится угроз и действий со стороны Цеповяза.

«Если будет возбуждено уголовное дело в отношении него, то, мне кажется, охрана уже не поможет. Я боюсь за свою жизнь. Ведь достаточно открыть интернет и почитать там угрозы в мой адрес», – заявила она.

Стришняя добавила, что не публиковала фотографии и не знает, как они появились в интернете.

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Ранее замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что снимки, на которых осужденный по делу об убийствах в станице Кущевской Вячеслав Цеповяз сидит за столом с шашлыком, икрой и крабами, были сделаны в 2015 году, а обнародовала их, вероятно, бывшая жена Цеповяза.

Сам осужденный заявил, что скандальные фото с деликатесами были сфабрикованы.

В Сети опубликовали фотографии, на которых приговоренный к 20 годам Цеповяз позирует с мобильным телефоном и поедает икру, шашлык и крабовое мясо. СК начал проверку по факту публикации снимков.