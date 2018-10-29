МВД собралось засудить бывшую сотрудницу за рассказ о домогательствах

Главное управление МВД России по Челябинской области готовится подать в суд на многодетную мать и бывшую сотрудницу ведомства Любовь Герасимову. Женщина рассказала о домогательствах со стороны своего начальника.

В пресс-службе ведомства опровергают сообщения Герасимовой:

«Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились. ГУ МВД области в настоящее время готовит исковое заявление в суд в отношении бывшей сотрудницы полиции о защите чести и достоинства органов внутренних дел», – сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Уточняется, что бывшая сотрудница патрульно-постовой службы полиции за период ее службы и после увольнения каких–либо жалоб или заявлений о фактах домогательств в следственные органы не поступало.

Ранее сержант полиции Любовь Герасимова, почти 12 лет проработавшая в патрульно-постовой службе Челябинска, многодетная мать, заявила, что без интима в полиции «никуда».