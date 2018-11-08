Филиппины заявили об интересе к российским вертолетам и подлодкам

Филиппинские вооруженные силы в перспективе могут приобрести российские дизельные подводные лодки, а также ударные и транспортные вертолеты, заявил министр обороны страны Делфин Лорензана.

По его словам, Филиппины рассматривают возможность покупки ударных и транспортных вертолетов, стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Также возможно приобретение российских дизельных подводных лодок, передает «Интерфакс».

«Да, мы рассматриваем различные варианты, российские дизельные подлодки класса «Кило» – один из них», – сказал Лорензана.

Он добавил, что Филиппины уже получили из России небольшую партию РПГ, и назвал это началом сотрудничества двух стран.

Добавим, что одновременно Филиппины могут сократить военное сотрудничество с США. Так, в августе президент страны Родриго Дутерте уже отверг предложение Вашингтона о закупке F-16, назвав самолеты «абсолютно бесполезными».

Также Филлипины заявляли, что не намерены отказываться от покупки российских вооружений несмотря на возможные санкции со стороны Вашингтона.