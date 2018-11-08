В сирийской армии рассказали о последствиях поставок С-300

Поставка систем С-300 Дамаску снизила до минимума вероятность успеха возможных атак Израиля на Сирию, заявил руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

«В военной стратегии нет понятия нулевой вероятности. Мы не можем сказать, что такая вероятность сведена к нулю», – заявил Хасан, отвечая на вопрос о вероятности новых атак Израиля против Сирии после завершения поставки С-300.

В то же время он отметил, что такая «вероятность достижения целей этой агрессии» сведена к минимуму, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в настоящее время в Дамаске ожидают ответа России на заявление турецкой стороны о возможной операции против сирийских курдов. «Ответ должен быть от всех, не только от сирийской армии, но в том числе от российских друзей, которые координируются постоянно или заключают соглашения с Турцией», – заявил Хасан.

По его мнению, Эрдоган не может выступать с такими заявлениями, «если только он не договорился с американской стороной». Хасан описал планы Турции как часть сирийской войны, перешедшей из региональной в статус почти мировой.

Хасан также заявил, что Турция намеренно затягивает сроки возвращения провинции Идлиб под контроль сирийского государства, но это все равно произойдет. Он напомнил, что три из созданных в рамках астанинского процесса урегулирования зон деэскалации вернулись под контроль сирийского государства.

По его словам, сирийская армия планирует операцию по зачистке окрестностей Алеппо от регулярно обстреливающих город боевиков, сроки операции определит военное командование. Кроме того, он уверен, что сирийские власти вернут контроль над оккупированным Африном политическими методами, если же они не сработают, армия применит силу.

«Сирийцы… успешно возвратят Африн, и не только Африн, под контроль государства, будь то через отличный политический процесс или процесс урегулирования. А если в итоге не будет таких вариантов, то армия не будет стоять сложа руки, когда ситуация зайдет в тупик», – сказал Хасан.

Он подчеркнул, что сирийские власти намерены вернуть все территории, находящиеся под оккупацией турецких, американских и других сил. «Тем, кто считает, что Сирия оставит какой-либо клочок земли под контролем турецких, американских или каких-то еще сил, стоит подумать еще раз», – сказал Хасан.

В октябре Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2, отличающихся более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом и станцией подсвета и наведения.

Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля.