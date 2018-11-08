В сирийской армии рассказали о последствиях поставок С-300

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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Почему сотрудники Пентагона учат русский язык в Латвии

Так американских военных учат русскому языкуФото: dliflc.edu
Американские военные признались, где именно с недавних пор изучают русский язык методом «ускоренного адаптивного погружения». Как это, на первый взгляд, ни удивительно – в Латвии. Почему же не на Украине, где эти курсы базировались до последнего времени? А дело в том, что украинское обучение ставило американских военных в прямо-таки анекдотические ситуации. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Донбассу пора перестать танцевать на граблях

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
Тогда, в ночь на 2 ноября 2014 года, мы были реально готовы умереть за эти выборы. И вот прошло четыре года. Знаете, какие сейчас настроения в республике? Я имею в виду реальные настроения, а не красивые картинки. Подробности...
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Как пьяный либерал стал сверхчеловеком

Андрей Бабицкий, журналист
Либеральное сообщество не сумело активировать в России инструмент, которым можно распинать оппонентов якобы не за их взгляды, а за непристойное поведение. Триумфального возвращения полномочий общественного судии не произошло. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как же смотреть на выборы в США из России? А очень просто

Антон Любич, экономист
По поводу итогов промежуточных выборов в США. Искренне удивляет большинство российских комментаторов. Какой-то детский сад: «Нас интересует, как кандидат относится к России». Вы уж определитесь: вы в лес или по дрова? Подробности...
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          В сирийской армии рассказали о последствиях поставок С-300

          8 ноября 2018, 11:15

          Текст: Алина Назарова

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          Поставка систем С-300 Дамаску снизила до минимума вероятность успеха возможных атак Израиля на Сирию, заявил руководитель политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан.

          «В военной стратегии нет понятия нулевой вероятности. Мы не можем сказать, что такая вероятность сведена к нулю», – заявил Хасан, отвечая на вопрос о вероятности новых атак Израиля против Сирии после завершения поставки С-300.

          В то же время он отметил, что такая «вероятность достижения целей этой агрессии» сведена к минимуму, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что в настоящее время в Дамаске ожидают ответа России на заявление турецкой стороны о возможной операции против сирийских курдов. «Ответ должен быть от всех, не только от сирийской армии, но в том числе от российских друзей, которые координируются постоянно или заключают соглашения с Турцией», – заявил Хасан.

          По его мнению, Эрдоган не может выступать с такими заявлениями, «если только он не договорился с американской стороной». Хасан описал планы Турции как часть сирийской войны, перешедшей из региональной в статус почти мировой.

          Хасан также заявил, что Турция намеренно затягивает сроки возвращения провинции Идлиб под контроль сирийского государства, но это все равно произойдет. Он напомнил, что три из созданных в рамках астанинского процесса урегулирования зон деэскалации вернулись под контроль сирийского государства.

          По его словам, сирийская армия планирует операцию по зачистке окрестностей Алеппо от регулярно обстреливающих город боевиков, сроки операции определит военное командование. Кроме того, он уверен, что сирийские власти вернут контроль над оккупированным Африном политическими методами, если же они не сработают, армия применит силу.

          «Сирийцы… успешно возвратят Африн, и не только Африн, под контроль государства, будь то через отличный политический процесс или процесс урегулирования. А если в итоге не будет таких вариантов, то армия не будет стоять сложа руки, когда ситуация зайдет в тупик», – сказал Хасан.

          Он подчеркнул, что сирийские власти намерены вернуть все территории, находящиеся под оккупацией турецких, американских и других сил. «Тем, кто считает, что Сирия оставит какой-либо клочок земли под контролем турецких, американских или каких-то еще сил, стоит подумать еще раз», – сказал Хасан.

          В октябре Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2, отличающихся более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом и станцией подсвета и наведения.

          Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля.


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