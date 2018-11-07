Кожемяко решил обсудить с главой ФАС ситуацию со снижением цен на рыбу в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что обсудит с главой ФАС Игорем Артемьевым тему соглашения о снижении цен на рыбу в регионе, из-за которого ведомство получило обращение.

«Удивительно, как ФАС вообще рассматривает такие жалобы, когда они касаются снижения цены для дальневосточников и тех, кто изначально любит рыбу и имеет право ее потреблять. Другой вопрос, если бы ФАС рассматривала вопрос повышения цены и картельного сговора, тут было бы понятно», – передает слова Кожемяко РИА «Новости».

Он добавил, что президент обратившейся в ФАС Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев после критики со стороны Кожемяко написал, что «ассоциации должны заниматься тем, чтобы обеспечивать население рыбой, а не сидеть в кабинетах и делать умный вид, создавать условия для экспорта».

«Ты займись вопросами сегодня обеспечения населения рыбой… И они подали жалобу, и ФАС отреагировал», – сказал Кожемяко.

Он добавил, что вопрос будет поставлен перед главой ФАС Игорем Артемьевым, и выразил надежду на понимание со стороны руководителя ведомства.

«ФАС должна заниматься вопросами картельных сговоров в случае повышения цены, а никак не понижения цены… Для меня было странным это заявление. Мы эту работу как продолжали, так и будем продолжать, не обращая внимания на попытки перевернуть с ног на голову политику, которая должна быть на Дальнем Востоке по снижению цен. Это первые шаги, а впереди много работы. Пока три организации, а это нужно и дальше развивать», – отметил врио губернатора.

Накануне сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба планирует проверить, является ли законным соглашение о ценах на рыбную продукцию между властями Приморья и торговыми сетями.