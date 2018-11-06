Власти Приморья заподозрили в незаконном навязывании цен на рыбу

Федеральная антимонопольная служба планирует проверить, является ли законным соглашение о ценах на рыбную продукцию между властями Приморья и торговыми сетями.

Администрация Приморья могла нарушить антимонопольное законодательство, когда подписала с торговыми сетями соглашение о поставках рыбы в край по сниженным ценам, говорится в сообщении ФАС.

Проверку ведомство запланировало после поступления обращений от Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, которая предложила «проработать вопрос» регулирования администрацией Приморского края цен на рыбную продукцию. В ассоциации считают, что в регионе согласовывают отпускную цену на продукцию между конкурентами на рынке.

«Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания - это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе», – считает заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

«У нас единая страна с единым экономическим пространством и региональные власти не должны выходить за рамки своих полномочий, устанавливая свои правила в отдельно взятом субъекте федерации. Мы изучим представленные материалы рыбопромышленников. В случае, если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ФАС России в соответствии с законом будет возбуждено дело и виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», – сказал он.

Напомним, глава Приморского края Олег Кожемяко поручил представителям крупнейших продуктовых сетей и рыбакам организовать торговлю минтаем, навагой, камбалой, сельдью и горбушей с минимальными наценками. Свое решение он мотивировал тем, что жители региона, включая пенсионеров и жителей с невысокими доходами, не могут приобрести в рыбном регионе рыбу «по адекватной цене».

Согласно соцопросам, проблема отсутствия доступной рыбы является одной из самых важных для местного населения. Благодаря поручению Кожемяко и подписанию соглашения с 1 ноября в магазинах Приморья удалось существенно снизить цены на рыбную продукцию.