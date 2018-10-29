Кожемяко начал борьбу с высокими ценами на продукты в Приморье

Врио главы Приморья Олег Кожемяко ведет борьбу с высокими ценами на продукты, требуя обеспечить жителей края недорогой рыбой и хлебом.

Кожемяко встретился с представителями торговых сетей и рыбопромышленных компаний, где обсуждался запуск пилотного проекта по снижению цен на рыбную продукцию, сообщает Primamedia.

«В крае много пенсионеров, много жителей с невысокими доходами, и недорогая рыба для них – важный фактор, влияющий на уровень жизни. И нам следует не забывать, что качество жизни населения региона, его социальное самочувствие – это общее дело власти и бизнеса, здесь отсидеться ни у кого не получится. Тем более что никакого урона бизнес здесь не понесет, однако покажет населению, что имеет социальную ответственность», – заявил Кожемяко на встрече.

По итогам обсуждения была выработана линейка максимальных цен, по которым участники программы по обеспечению региона доступной рыбой будут поставлять продукцию и оказывать услуги по ее хранению и транспортировке. Уже в ближайшую пятницу в торговой сети Владивостока и других городов южного Приморья должен появиться минтай по 75 рублей за кг, тихоокеанская сельдь за 49,5 рублей за кг, камбала за 95 рублей, горбуша по 125 рублей и навага за 45 рублей за кг.

Кроме того, глава региона посетил предприятие «Владхлеб» – одно из крупнейших производителей пищевой промышленности Приморья. Он поставил задачу создать в регионе условия, при котором «Владхлеб» мог развиваться, а хлеб оставался бы по приемлемой цене для населения, сообщает портал «Приморский».

Кожемяко подчеркнул, что предприятиям, которые занимаются выпечкой хлеба, нужна поддержка и выстроенная политика – в том числе по проведению закупок. Это, по его словам, позволит поставлять качественную продукцию в социальные учреждения края.

«Везде это было, везде это есть. Это субсидирование затрат на электроэнергию, на определенные виды продукции, это и лизинговые платежи на обновление производственных мощностей. Поэтому думаю, что такая практика должна быть и у нас, и она обязательно будет. Это даст возможности таким предприятиям стабильно держать цены на продукцию для населения», – заявил Кожемяко.

На прошлой неделе он также обозначил основные проблемы в сфере здравоохранения Приморья, которые подлежат первоочередному решению.