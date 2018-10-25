Кожемяко обозначил основные проблемы медицины Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе съезда врачей Приморского края обозначил основные проблемы медицины региона и указал главные направления работы в сфере здравоохранения. Также он обсудил с представителями отрасли меры, необходимые для обеспечения приморцев достойным медицинским обслуживанием.

Кожемяко сообщил, что проблемы в этой сфере копились в течение многих лет, и одна из основных – это отсутствие врачей, среднего медицинского персонала и оборудования, передает РИА VladNews.

«Это, наверное, является главным в увеличении смертности и заболеваемости в целом по краю, а она у нас на сегодня превышает показатели по Дальнему Востоку. Мы уже не берем среднероссийские, а берем наших соседей. У нас количество врачей на 10 тыс. населения – 31-32 врача, на Дальнем Востоке – 40. Среднего персонала по ДФО – 88, а у нас – 61», – сказал глава Приморья.

Он отметил, что не хватает специалистов всех направлений, и это сказывается на невозможности населения пройти диспансеризацию, провести точную диагностику и получить необходимое лечение.

Также на это влияет и отсутствие оборудования. Кожемяко указал на нехватку аппаратов для флюорографии, маммографии, УЗИ; все это не позволяет врачам не только оказать качественную диагностику и в последующем выписать правильные рецепты, но и просто принять больного.

«Эти две задачи являются краеугольными в выстраивании медицины, которая будет служить людям и будет удовлетворять их потребность в ней», – подчеркнул врио губернатора.

Для решения этих проблем, по словам Кожемяко, необходимо создавать условия, чтобы в первичное звено входили новые люди – участковые терапевты, врачи общей практики, узкие специалисты и другие. Помимо этого важно, чтобы в сферу шла молодежь.

«Для этого нужны и подъемные, и оплата коммунальных услуг, как в системе образования – бесплатные для сельской местности и компенсация для городских. Также доплата за съем жилья, доплата непосредственно к окладу. Не сразу, но они (врачи) поверят, что эти меры работают», – считает глава края.

Известно, что в ближайшее время будет происходить корректировка бюджета Приморья. Так, врио губернатора хочет, чтобы в финансовом плане были учтены меры для привлечения новых специалистов в больницы края; указывается, что подъемные для медиков могут составить до 500 тыс. рублей. Также планируется предусмотреть доплаты к окладу, предоставление 15 тыс. рублей на оплату жилья, льготы на коммунальные услуги, сообщает сетевое издание konkurent.ru.

«Такие меры поддержки, конечно, не заработают в одночасье. Но пройдет год, те, кто сюда приедет работать, передадут информацию о переменах коллегам. Мы обернем вспять процесс, когда врач должен работать на 1,5 ставки. Отсюда низкое качество обслуживания, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, туберкулеза и так далее. Мы на 20-25% хуже по этим показателям, чем другие регионы ДФО. Люди ждут операций по 2-3 месяца, отсюда высокая летальность. И это не вина врачей», – сказал Кожемяко.

Также и главврачи ждут поддержки во многих сферах. По их словам, требуется усилить реабилитационное направление, вакцинацию, усилить социальную защиту медицинского персонала, чаще обновлять автомобильный парк и так далее.

Как отметил Кожемяко, «мы будем приобретать то оборудование, которое необходимо, с учетом наличия специалистов, способных на нем работать».

После улучшения ситуации с персоналом и оборудованием власти Приморья намерены идти дальше: «Это строительство новых поликлиник, хирургических корпусов, амбулаторий и ФАПов, которые необходимы. Сейчас необходимо закупать передвижные диагностические комплексы там, где мы не можем оказать услугу».

Врио главы Приморья подчеркнул, что они с врачами сверили проблемные направления и удостоверились, что власти идут в верном направлении.

Отмечается, что медработники выразили удовлетворение конструктивным диалогом с Олегом Кожемяко.

Глава Приморья определил здравоохранение как одно из приоритетных направлений социальной политики, которой уделяет самое пристальное внимание. Об этом он доложил и премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В результате регион получил от федерального центра около 1,7 млрд рублей на решение проблем в сфере здравоохранения. На федеральные средства были погашены долги медицинских учреждений.

Отмечается и то, что при каждой поездке в муниципалитет врио губернатора посещает больницу. В качестве примера приводится его недавний визит во Владивостокскую клиническую больницу № 2 (Тысячекоечная) и в Пожарскую районную больницу, где он поручил открыть современное отделение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Подчеркивается, что съезд врачей Приморского края продемонстрировал необходимость активного участия каждого медика, депутатов и неравнодушных жителей в решении вопроса отставания региона по данной отрасли от Москвы, а также от других регионов Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что Кожемяко поддержал предложение специалистов по возведению нового здания краевого центра восстановительной медицины и реабилитации, сообщает пресс-служба краевой администрации.