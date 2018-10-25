Кожемяко обозначил основные проблемы медицины Приморья

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

Следствие считает: вице-мэр Сочи Иван Бомбергер погорел на махинациях со строительствомФото: twitter.com/sledcom_rf
Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Китай защитил себя идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...

Свобода слова в России сознательно берется под защиту

Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Русские – это не прилагательное

Егор Холмогоров, Публицист
«Русские называют себя именем прилагательным... поскольку предстают не столько как нация, сколько как некое скрепляющее начало», – писал евразиец Кожинов. Это ложь. Русские – одна из старейших наций Европы. Подробности...
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

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          Кожемяко обозначил основные проблемы медицины Приморья

          25 октября 2018, 13:57

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе съезда врачей Приморского края обозначил основные проблемы медицины региона и указал главные направления работы в сфере здравоохранения. Также он обсудил с представителями отрасли меры, необходимые для обеспечения приморцев достойным медицинским обслуживанием.

          Кожемяко сообщил, что проблемы в этой сфере копились в течение многих лет, и одна из основных – это отсутствие врачей, среднего медицинского персонала и оборудования, передает РИА VladNews.

          «Это, наверное, является главным в увеличении смертности и заболеваемости в целом по краю, а она у нас на сегодня превышает показатели по Дальнему Востоку. Мы уже не берем среднероссийские, а берем наших соседей. У нас количество врачей на 10 тыс. населения – 31-32 врача, на Дальнем Востоке – 40. Среднего персонала по ДФО – 88, а у нас – 61», – сказал глава Приморья.

          Он отметил, что не хватает специалистов всех направлений, и это сказывается на невозможности населения пройти диспансеризацию, провести точную диагностику и получить необходимое лечение.

          Также на это влияет и отсутствие оборудования. Кожемяко указал на нехватку аппаратов для флюорографии, маммографии, УЗИ; все это не позволяет врачам не только оказать качественную диагностику и в последующем выписать правильные рецепты, но и просто принять больного.

          «Эти две задачи являются краеугольными в выстраивании медицины, которая будет служить людям и будет удовлетворять их потребность в ней», – подчеркнул врио губернатора.

          Для решения этих проблем, по словам Кожемяко, необходимо создавать условия, чтобы в первичное звено входили новые люди – участковые терапевты, врачи общей практики, узкие специалисты и другие. Помимо этого важно, чтобы в сферу шла молодежь.

          «Для этого нужны и подъемные, и оплата коммунальных услуг, как в системе образования – бесплатные для сельской местности и компенсация для городских. Также доплата за съем жилья, доплата непосредственно к окладу. Не сразу, но они (врачи) поверят, что эти меры работают», – считает глава края.

          Известно, что в ближайшее время будет происходить корректировка бюджета Приморья. Так, врио губернатора хочет, чтобы в финансовом плане были учтены меры для привлечения новых специалистов в больницы края; указывается, что подъемные для медиков могут составить до 500 тыс. рублей. Также планируется предусмотреть доплаты к окладу, предоставление 15 тыс. рублей на оплату жилья, льготы на коммунальные услуги, сообщает сетевое издание konkurent.ru

          «Такие меры поддержки, конечно, не заработают в одночасье. Но пройдет год, те, кто сюда приедет работать, передадут информацию о переменах коллегам. Мы обернем вспять процесс, когда врач должен работать на 1,5 ставки. Отсюда низкое качество обслуживания, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, легочных, туберкулеза и так далее. Мы на 20-25% хуже по этим показателям, чем другие регионы ДФО. Люди ждут операций по 2-3 месяца, отсюда высокая летальность. И это не вина врачей», – сказал Кожемяко.

          Также и главврачи ждут поддержки во многих сферах. По их словам, требуется усилить реабилитационное направление, вакцинацию, усилить социальную защиту медицинского персонала, чаще обновлять автомобильный парк и так далее.

          Как отметил Кожемяко, «мы будем приобретать то оборудование, которое необходимо, с учетом наличия специалистов, способных на нем работать». 

          После улучшения ситуации с персоналом и оборудованием власти Приморья намерены идти дальше: «Это строительство новых поликлиник, хирургических корпусов, амбулаторий и ФАПов, которые необходимы. Сейчас необходимо закупать передвижные диагностические комплексы там, где мы не можем оказать услугу».

          Врио главы Приморья подчеркнул, что они с врачами сверили проблемные направления и удостоверились, что власти идут в верном направлении.

          Отмечается, что медработники выразили удовлетворение конструктивным диалогом с Олегом Кожемяко.

          Глава Приморья определил здравоохранение как одно из приоритетных направлений социальной политики, которой уделяет самое пристальное внимание. Об этом он доложил и премьер-министру России Дмитрию Медведеву. 

          В результате регион получил от федерального центра около 1,7 млрд рублей на решение проблем в сфере здравоохранения. На федеральные средства были погашены долги медицинских учреждений.

          Отмечается и то, что при каждой поездке в муниципалитет врио губернатора посещает больницу. В качестве примера приводится его недавний визит во Владивостокскую клиническую больницу № 2 (Тысячекоечная) и в Пожарскую районную больницу, где он поручил открыть современное отделение для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

          Подчеркивается, что съезд врачей Приморского края продемонстрировал необходимость активного участия каждого медика, депутатов и неравнодушных жителей в решении вопроса отставания региона по данной отрасли от Москвы, а также от других регионов Дальнего Востока.

          Ранее сообщалось, что Кожемяко поддержал предложение специалистов по возведению нового здания краевого центра восстановительной медицины и реабилитации, сообщает пресс-служба краевой администрации.


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