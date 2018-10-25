Кожемяко поддержал строительство нового корпуса реабилитационного центра в Приморье

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко поддержал предложение специалистов по возведению нового здания краевого центра восстановительной медицины и реабилитации, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Центр восстановительной медицины и реабилитации входит в состав краевого клинического центра специализированных видов медпомощи.

Уже более 20 лет учреждение занимается медико-социальной и психолого-педагогической реабилитацией детей-инвалидов до 18 лет с неврологической и ортопедической патологией, а также профилактикой детской инвалидности, говорится в сообщении на сайте администрации Приморья.

Кожемяко осмотрел центр и пообщался с мамами и детьми, которые проходят здесь курс терапии.

Он отметил, что в ближайшее время планируется проработать вопрос по расширению площади учреждения, чтобы больше пациентов могли пройти здесь реабилитацию и получить качественную медицинскую помощь.

«Именно ребенок с ограниченными функциями движения, с другими заболеваниями, как никто нуждается в помощи. Хорошо, что есть такие реабилитационные центры, которые помогают функции восстановить, дать родителям и детям надежду на то, что ребенок пойдет, не будет ограничен в движениях. Здесь есть и специалисты, и оборудование, а мы, со своей стороны, конечно, сделаем все, чтобы здесь было построено дополнительное здание, чтобы и услуги расширялись, и охват детей был больше. Потому что в этом есть потребность», – подечеркнул Кожемяко, добавив, что с предложениями о поддержке проекта намерен обратиться в правительство России и Министерство здравоохранения.

Врио губернатора добавил, что центру также помогут с приобретением дополнительного оборудования, в первую очередь – наружного подъемника.