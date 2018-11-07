Российские и западные СМИ сравнили по уровню доверия со стороны журналистов

Холдинг «Ромир» провел исследование, результаты которого показывают, каким уровнем доверия со стороны журналистов из России и стран СНГ пользуются российские и западные средства массовой информации.

Так, фактам, изложенным в отечественных СМИ, доверяют 70% российских журналистов и 64% их коллег из стран Содружества. 45% российских журналистов и 60% их коллег из стран СНГ доверяют западным средствам массовой информации. При этом 10% и 5% соответственно вообще не обращаются к иностранным СМИ, передает РИА «Новости».

Журналисты из соседних стран, согласно результатам исследования, почти всегда пользуются материалами российских СМИ, когда пишут о событиях в России. Так, федеральными изданиями пользуется 91% респондентов, а 86% – локальными СМИ. 64% участников опроса заявили, что используют западные источники для публикаций о России.

86% журналистов из ближнего зарубежья пишут статьи о Западе, опираясь на западные же СМИ. Немногим меньше – 82% – черпают такую информацию из российских изданий. Местные источники при подготовке материалов о странах Запада в СНГ читают 77%.

Авторы исследования отмечают, что при подготовке статей и сюжетов о событиях на Западе 80% российских журналистов читают российские издания, а западные – 75% опрошенных. Еще четверть отметила, что читают материалы, размещенные в изданиях стран СНГ.