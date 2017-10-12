Памела Андерсон высказала свои претензии к феминизму

По словам фотомодели и голливудской актрисы Памелы Андерсон, иногда феминизм может зайти очень далеко и «парализовать мужчин». Она назвала движение #MeToo перебором, и раскритиковала его.

«Думаю, феминизм может заходить слишком далеко. Я феминистка, но, по-моему, эта третья волна феминизма – скукота. Мне кажется, она парализует мужчин. Я считаю, что это движение #MeToo для меня все-таки перебор. Извините, конечно, может, меня за такие слова убьют... но мама научила меня не ходить по отелям с незнакомцами», – цитирует Андерсон издание The Independent.

Ранее звезда сериала «Спасателей Малибу» уже высказывала критические замечания в адрес движения #MeToo. По ее словам, актрисы, заявившие о харассменте со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна, сами виноваты в своей беспечности.

«Ты знаешь, на что идешь, когда одна отправляешься в этот номер в отеле», – отмечала модель в конце 2017 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Харви Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах. Продюсер составил список, в который внес 91 человека, которые могли знать о домогательствах с его стороны.