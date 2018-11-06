Странная символика замечена на российском Су-24 в Сирии

В соцсетях появилось видео полета небе в Сирии бомбардировщика Су-24М с необычной символикой на борту – на его крыльях и киле нанесены серые звезды, помещенные в круг.

Видео появилось в Instagram fighter_bomber. В подписи сообщается, что запись прислана одним из подписчиков. Вместо обычных красных звезд ВКС России на самолет нанесены заключенные в круг серые звезды. При этом надпись на хвосте свидетельствует о принадлежности самолета российским ВКС.

Пользователи высказали мнение, что такая необычная символика на самолете связана с желанием увеличить скрытность Су-24, другие предположили, что этот самолет ранее принадлежал ВВС другой страны.

Публикация от Ivan Ivanov (@fighter_bomber_) 5 Ноя 2018 в 8:41 PST

Су-24 находится на вооружении семи стран, в том числе России, Сирии и Ирана.