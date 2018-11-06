ЕС решил не менять ядерную сделку с Ираном

Брюссель не считает необходимым вносить изменения в ядерную сделку с Ираном, заявил официальный представитель исполнительной коллегии ЕС Маргаритис Схинас.

«Мы остаемся полностью привержены иранской ядерной сделке, и будем это делать, пока Иран ее выполняет. Это теперь уже в 12-й раз подтвердило Международное агентство по атомной энергии, которое является единственным институтом, чтобы давать компетентную оценку», – сказал он.

По его словам, ЕС совместно с международными партнерами «работает, чтобы сохранить сделку», передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что американские санкции против Ирана противоречат международному праву и нарушают баланс в мире.

Напомним, санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились 5 ноября. Возобновленные меры против Ирана включают более 600 лиц и компаний.