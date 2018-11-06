Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 21 копейку – до 66 рублей, курс евро снизился на 16 копеек – до 75,27 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 72,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».