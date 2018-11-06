Названы вероятные причины пожара с восемью жертвами в Кузбассе

Следователи отрабатывают три предварительные версии возникновения пожара в частном доме в кузбасском городе Юрга, который унес жизни восьми человек, сообщил представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области уточнили, что после получения сообщения о пожаре на место оперативно выдвинулись несколько отделений пожарной охраны; на момент их прибытия горела крыша и стена дома, а также надворное строение, передает РИА «Новости».

От МЧС задействовали пять единиц техники и 19 человек. Отмечается, что в ходе ликвидации возгорания пострадал командир отделения пожарного подразделения.

Отрабатываются «три предварительные версии случившегося» – это «короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи».

Также эксперты занимаются установлением причины гибели людей.

На месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента организовали оперативный штаб с привлечением следователей, полицейских и сотрудников МЧС.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что жертвами пожара стали члены одной многодетной семьи: единственная выжившая 42-летняя женщина потеряла 72-летнюю мать, 30-летнего сожителя, трех детей и трех внуков, «которым было от двух до 12 лет».

В официальном аккаунте СК на YouTube появилось видео с места происшествия.

«Возгорание внутри частного дома (...) В итоге шесть погибших детей и двое взрослых. Выгорела часть внутренних помещений дома, полностью практически сгорела крыша, надворные постройки частично выгорели», – комментирует голос за кадром.

Напомним, пожар произошел утром во вторник, 6 ноября. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».