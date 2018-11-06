В Кузбассе при пожаре в частом доме погибли восемь человек

В результате пожара, произошедшего в одном из частных домов города Юрги, погибли восемь человек, шесть из которых – дети, сообщает СУ СК по Кемеровской области.

«В настоящее время устанавливается кем друг другу приходились потерпевшие, их причина смерти. Также выясняется, состояла ли семья на профилактических учетах, причина возгорания, обстоятельства произошедшего», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В управлении также сообщили, что с места происшествия была госпитализирована 42-летняя женщина.

По данным ГУ МЧС, сигнал о возгорании жилого дома поступил в 04.20 (00.20 мск), пожар был ликвидирован в 05.19 (01.19 мск), передает ТАСС.