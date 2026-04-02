Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Песков: Российско-арабский саммит мог бы разрядить ситуацию на Ближнем Востоке
Проведение Российско-арабского саммита могло бы стать эффективной площадкой для разрядки ситуации на Ближнем Востоке и минимизации последствий конфликта вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что агрессия против Ирана уже привела к «беспрецедентным негативным последствиям» для региона, пишет ТАСС.
Песков заявил: «Нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно, потому что, безусловно, разрядка напряженности в регионе и минимизация негативных последствий этой войны возможны только путем переговоров, путем диалога. Для чего такой саммит потенциально, в перспективе может стать хорошей площадкой. Но это не вопрос ближайшего времени – по понятным причинам».
Как передает РИА «Новости», на вопрос журналистов о перспективах проведения перенесенного Российско-арабского саммита Песков ответил, что в ближайшей перспективе такой саммит вряд ли можно считать реальным.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России выступить посредником в разрешении ситуации на Ближнем Востоке при наличии согласия всех сторон.
Ранее Песков сообщил, что российско-арабский саммит, перенесенный с октября, пройдет позже, но власти не намерены откладывать его на неопределенный срок.