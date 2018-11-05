Госдеп собрался помешать возведению новых АЭС в Иране

Госдепартамент Соединенных Штатов пообещал распространить действие санкций на любые новые проекты в области атомной энергетики Ирана, в том числе на возведение реакторов, предназначенных для выработки электроэнергии, говорится в специальном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе пообещали, что «начиная с сегодняшнего дня, все ядерное сотрудничество с Ираном будет подвергаться воздействию санкций», в результате, по версии Госдепартамента Соединенных Штатов, «Иран будет не в состоянии добиваться строительства каких-либо новых ядерных объектов при иностранном содействии, включая реакторы, предназначенные для выработки электроэнергии», передает ТАСС.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства уточняется, что из-под действия санкции выводятся лишь три проекта, которые реализуются в Араке, Бушере и Фордо.

Госдеп утверждает, что «вводит новые ограничения на ядерную программу Ирана», чтобы сдержать ее дальнейшее развитие.

Ранее в понедельник возобновилось действие американских санкций против Ирана, которые действовали до заключения соглашения 2015 года.

Напомним, с сентября 2016 года в иранском Бушере при участии России началось строительство второй очереди АЭС «Бушер» (проекта «Бушер-2»).