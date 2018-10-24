Медведев выступил за либерализацию мировой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали новой реальностью мировой экономики, и призвал к ее либерализации.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи – найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза», – передает его слова ТАСС.

По его мнению, основой торговли должны стать принципы свободной конкуренции, свободного перемещения работ, услуг и товаров. Медведев подчеркнул, что Россия и Китай придерживаются именно такого подхода.

«Мы приветствуем нацеленность китайских коллег на долгосрочное партнерство и создание торговых связей, которые выгодны всем участникам», – продолжил премьер.

Ранее он также призвал Китай увеличивать объем кредитования в рублях и юанях.