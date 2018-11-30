Жертвами авиаударов коалиции стали 30 жителей деревни в Дейр-эз-Зоре

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США по сирийской деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли более 30 мирных жителей, в основном женщин и детей, сообщает государственное телевидение Сирии.

«Международная коалиция нанесла новые авиаудары по деревне Шаафа, по предварительным оценкам, погибли более 30 мирных жителей, большей частью женщины и дети», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в ночь на воскресенье жилые кварталы города Алеппо были обстреляны из 120-мм минометов снарядами, содержащими хлор. После этого за медицинской помощью обратились как минимум 107 человек. Среди госпитализированных есть женщины и дети, все они жалуются на удушье.