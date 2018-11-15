Утвержден туристический бренд России

Общественный совет Федерального агентства по туризму в ходе обсуждения финального варианта туристического бренда России утвердил знак, девиз которого «Россия – целый мир», созданный в стиле супрематизма, сообщили в Ростуризме.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что реализация проекта по созданию бренда России идет уже несколько лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что «у каждой страны, которая активно развивает и продвигает туризм в мире, есть бренд». Так, «у 144 стран мира такие бренды и слоганы есть», но у России их нет, «и это серьезное упущение».

«Нам важно продвигать наш туризм и внутри, и за рубежом», – подчеркнул он.

Глава Ростуризма напомнил, что на первом этапе был объявлен открытый конкурс на разработку бренда страны, куда поступило более 10 тыс. предложений.

«Но мы поняли, что нужно работать с профессионалами, и обратились в Ассоциацию брендинговых компаний Росси. Они живо откликнулись на наше предложение. Посчитали важным участвовать в этом историческом процессе», – пояснил Сафонов.

В свою очередь руководитель Ассоциации брендинговых компаний Алексей Андреев рассказал, что «было получено 30 взвешенных полноценных стратегий, из них выбрали 10 финалистов».

Далее варианты «перешли в народное голосование, которое шло на сайте онлайн в течение трех месяцев». В итоге были выбраны три финальных версии.

Концепцией-победителем стал знак, созданный в стиле супрематизма, и девиз «Россия – целый мир». Отмечается, что «тема супрематизма – одна из сквозных в российской культуре, и мы нашли инструменты для коммуникации, которые позволят представить страну в этом бренде».

«Метафорой стала картинка, которая представляет собой карту страны. Она разбирается на детали и при этом остается узнаваемой. Эксплуатация дизайна бренда будет возможна везде и в разных формах. У знака большое количество интерфейсов. Мы верим в будущее этого бренда. Результатами мы удовлетворены», – считает Андреев.

Теперь Ростуризм должен будет зарегистрировать этот знак. Также продуман формат и правила его использования.