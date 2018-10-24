ВВС Бельгии подняли F-16 для сопровождения российских Су-27 над Балтикой

Бельгийские ВВС заявили о поднятии в воздух истребителей F-16, несущих дежурство в Балтийском регионе, для сопровождения российских истребителей.

«Вчера F-16, развернутые в Балтийском регионе для охраны воздушного пространства НАТО, перехватили российские самолеты «Фланкер» (Су-27 по классификации НАТО) без полетного плана», – говорится в сообщении в официальном аккаунте Twitter ВВС Бельгии.

К посту прикреплена черно-белой видеозапись, вероятно сделанная с борта бельгийского истребителя.

Yesterday, F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc — Belgian Air Force (@BeAirForce) November 29, 2018

Ранее сообщалось, что министерство обороны Бельгии решило усилить в 2019 году военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса.

В октябре министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.