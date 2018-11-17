Бельгия собралась усилить восточный фланг НАТО

Министерство обороны Бельгии решило усилить в 2019 году военное присутствие на восточном фланге Североатлантического альянса, сообщает телерадиокомпания RTBF.

В течение следующего года Бельгия на четыре месяца направит в Балтийское море фрегат с экипажем в 175 человек и минный тральщик ВМС королевства с экипажем в 45 человек, передает РИА «Новости».

Также на натовской базе в Литве планируется разместить четыре истребителя-бомбардировщика F-16 ВВС Бельгии и около 55 бельгийских военных.

В распоряжение НАТО в 2019 году в страны Балтии и Польшу будут направлены два бельгийских бронетанковых подразделения с 250 военными, которые призваны усилить британский и немецкий контингенты в регионе.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что военная активность НАТО у границ России достигла небывалого уровня со времен холодной войны.

В августе СМИ сообщали, что рядом со строящимся полигоном НАТО в городе Казлу-Руда в Литве в 60 километрах от российской границы вскоре появится и новая авиабаза альянса.