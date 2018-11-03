Порошенко заявил о намерении Турции вмешаться в ситуацию в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкара якобы «не останется в стороне» и поддержит Киев в ситуации в Азовском море.

«Важными для нас являются заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов «ползучей агрессии» России в Азовском море, договорились о координации наших действий по проблеме нарушения прав человека в Крыму», – цитирует РИА «Новости» Порошенко.

По его словам, Анкара и Киев «подтвердили настрой работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности, ООН».

Напомним, на прошлой неделе на Украине предложили расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря, провести делимитацию границы, после чего «пригласить корабли НАТО».

Однако МИД Украины выступил против денонсации договора. В Киеве предсказали абсолютно логичный ответ России на действия Украины по Азовскому морю.