В американских вузах начали пропагандировать национализм

В городе Форт-Уэрт, штат Техас, а также в университетских кампусах по всей Америке появились плакаты с националистическим слоганом «Быть белым – это нормально».

Плакаты с лозунгом «Быть белым – это нормально» стали появляться на улицах города Форт-Уэрт штата Техас. Плакаты также были найдены в кампусах Университета Тафтса в Массачусетсе, Университета святого Томаса в Миннесоте, Университета Дьюка в Северной Каролине, Делавэрского университета, а также Вермонтского университета и колледжа Шамплейн.

По данным организации «Антидиффамационная лига», эта фраза появилась в результате усилий троллей на онлайн-форуме 4chan.

«Идея заключалась в том, чтобы создать флайер с фразой, которая на первый взгляд кажется безобидной, но которая тем не менее будет воспринята расистской либералами и представителями СМИ», – заявили в организации, передает RT со ссылкой на Newsweek.

Целью плаката они назвали вызов реакции, которая продемонстрирует предвзятость либералов и представителей СМИ, доказав их лицемерие. Этот слоган с тех пор активно продвигался белыми националистами, а также бывшим главой Ку-клукс-клана Дэвидом Дюком.

По последним данным, пропаганда превосходства белой расы в университетских кампусах за 2017-2018 учебный год увеличилась на 77%.