В России создали имитатор лунной поверхности

РКК «Энергия» и Технологический университет наукограда Королев создали имитатор лунной поверхности, сообщает Роскосмос.

По словам организации, имитатор содержит элементы перспективной лунной базы. Об этом сообщается на их странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Лунодром – уникальный экспериментальный полигон: нет грунта, но есть рельеф, ровер и лунная база. Лунодром расположили на территории Колледжа космического машиностроения Технологического университета», – говорится в сообщении Роскосмоса.

В среду сообщалось, что концепция строительства российской лунной базы уже разработана. Научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый рассказал о планах строительства на Луне убежищ от радиации и использования беспилотных роверов для передвижения космонавтов.