Разработана концепция строительства российской лунной базы

Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый рассказал о планах строительства на Луне убежищ от радиации и использования беспилотных роверов для передвижения космонавтов.

По итогам состоявшегося в Москве заседания Совета РАН по космосу и Роскосмоса ученый рассказал, что концепция освоения Луны начинается с аппаратов «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», на которые возложены задачи по разведке территории, решению научных задач и подготовке дальнейших шагов, передает РИА «Новости».

Далее, по словам Зеленого, на Луну будет осуществлена высадка космонавтов, которые будут доставлены на спутник Земли с помощью сверхтяжелой ракеты.

«Перед этим будет промежуточный этап – облет Луны. Но основная задача – работа на поверхности Луны: это научные исследования с помощью космонавтов, потом разворачивание на Луне космических обсерваторий», – отметил ученый, уточнив, что обсерватории будет специализироваться на исследованиях в области радиоастрономии и космических лучей.

Среди перспективных задач освоения Луны – создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера «кирпичиков» и строительство из них убежищ, «потому что от радиации необходимо защищаться», сообщил ученый.

Далее, по словам Зеленого, на Луне планируется развернуть робототехнические системы мобильных – беспилотных роверов, которые также будут использоваться для передвижения космонавтов.

Напомним, в среду Совет РАН поддержал планы по строительству на Луне обитаемой базы.