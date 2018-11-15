Совет РАН поддержал планы по строительству на Луне обитаемой базы

Россия собирается развернуть обитаемую базу на Луне и открыть там обсерваторию, эти проекты поддержаны Советом РАН по космосу, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«На Совете РАН по космосу сегодня обсуждалась комплексная концепция общей программы исследования и освоения Луны, последовательность от автоматических аппаратов – «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» – к пилотируемой программе, затем разворачивание станций на Луне, обсерваторий», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что эту концепцию было решено поддержать. Работа по проекту будет продолжена.

На прошлой неделе в Роскосмосе сообщили, что в России появится новая государственная космическая программа по освоению Луны. Сообщалось, что в программе будут расписаны задачи автоматических станций, которые Россия должна отправить к Луне в 2020-х годах.

До этого сообщалось, что в рамках лунной программы Россия планирует создать на поверхности Луны обитаемую базу. Спутник предлагалось изучать с помощью роботов-аватаров.