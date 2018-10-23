Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

Вполне возможно, что российские комплексы С-300 и С-400 не смогут сбивать F-35 и B-2, заявило американское издание National Interest. Оно ссылается на мнение одного из американских ученых, генерал-лейтенанта запаса.

Издание пишет, что технологии невидимости, которые многие называют устаревающими, по-прежнему могут обезопасить истребители от комплексов ПВО. NI отмечает, что С-300 и С-400 используют цифровые технологии для работы в сети, передают друг другу данные слежения и целеуказания на большие расстояния, также используется передовая технология управления для обнаружения самолетов в более обширном диапазоне частот. Еще более эффективным станет комплекс С-500, приводит текст статьи «ИноСМИ».

«Когда данные с РЛС целеуказания передаются на систему перехвата (она меньше по размерам и устанавливается на самолете или ракете), которая должна действовать на большем расстоянии, чем дальность обнаружения, которой обладает самолет-невидимка, это существенно снижает вероятность поражения малозаметной цели. Обнаружить и опознать цель – это еще не все», – заявил генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

По его словам,

в цепочке уничтожения цели «каждое звено должно сработать безошибочно, чтобы малозаметный летательный аппарат был перехвачен и поражен».

Эксперт отметил, что на этапе перехода от наземной РЛС к маленькой РЛС системы перехвата возникает масса проблем. Но даже если радар обнаружит цель, ему еще нужно сопровождать ее.

«А когда он передает эти данные на боевую систему поражения, она должна запустить ракету, используя РЛС гораздо меньшего размера, чем радар разведки и целеуказания. Кроме того, на действие системы перехвата оказывает свое влияние технология малозаметности. А малозаметность снижает вероятность успешного перехвата на всех этапах», – заявил эксперт.

Издание отмечает, что даже с учетом этого ВВС США в срочном порядке создают технологию «стелс» нового поколения, так как Россия и Китай быстро модернизируют свои ударные системы. В частности, у нового B-21 в конструкции нет вертикальных плоскостей – хвоста.

NI объясняет принцип работы технологии «стелс», которая за счет устройства внешних контуров самолета и его тепловой сигнатуры добивается того, чтобы РЛС противника не могли обнаружить самолет. Отраженного сигнала от самолета-невидимки может вообще не быть, либо его характер будет полностью отличаться от реального сигнала. Однако в связи с развитием ПВО проектировщики заявляют о необходимости комбинировать технологии стелс с другими идеями, которые обеспечат преодоление систем ПВО противника.

«Задействование самолетов-невидимок вместе с обычными самолетами, введение противника в заблуждение, подавление систем ПВО и радиоэлектронное подавление – все это в совокупности на порядок увеличивает проблемы, возникающие в обороне противника», – пишут авторы статьи.

При этом бомбардировщики В-2 называются более малозаметными для система ПВО, чем F-22 и F-35, которым приходится полагаться на свою скорость, маневренность и ударные системы «воздух-воздух».

В октябре National Interest опубликовал статью, в которой объяснял, почему с российскими зенитными ракетными системами С-400 «не стоит шутить».

Отметим, что США считают одной из своих приоритетных задач предотвращение закупки Турцией и другими странами зенитных ракетных систем С-400 у России. Более того, Вашингтон угрожал отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция назвала подобные требования со стороны США шантажом, который «выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений».