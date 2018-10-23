Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

Взгляд
28 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
Разделы

Россия нашла еще один путь отказа от доллара

Минфин впервые за пять лет решил взять в долг за рубежом в евро, а не в долларахФото: CHROMORANGE/Bilderbox/
Global Look Press
Россия внезапно вернулась к практике, оставленной несколько лет назад – принято решение занять за рубежом миллиард евро. Это выглядит, мягко говоря, парадоксальным, ведь деньги в бюджете есть. Однако у Минфина имеются свои, и вполне обоснованные, резоны. В том числе связанные с возможными санкциями США. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля

Такой свадьбы в России еще не былоФото: facebook.com/ezzatdato.mohdtahir
Подмосковная свадьба бывшей «Мисс Москва» Оксаны Воеводиной с королем Малайзии Мухаммадом Пятым интересна не столько как событие светской жизни, сколько как уникальный политический случай. Ничего подобного в нашей истории не было еще никогда. Что означает этот королевский роман для современной России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»

Наставником Дмитрия Новикова стал бывший глава правительства Сергей СтепашинФото: facebook.com/novikov.dmitriy.vl
Газета ВЗГЛЯД продолжает знакомить с победителями первого конкурса управленцев «Лидеры России». Депутат законодательного собрания Приморского края, тележурналист Дмитрий Новиков был назначен гендиректором телекомпании «ОТВ-Прим» вскоре после победы на конкурсе. Подробности...
Перейти а раздел…

Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

С обновленного «Идзумо» не будут взлетать камикадзеФото: Wong Maye-E/AP/ТАСС
Один из ближайших соседей России стремительно вооружается. Япония готовится переделать свои сравнительно безобидные вертолетоносцы в грозные авианесущие корабли. Как это соотносится с пацифистской конституцией страны и с кем спустя десятки лет после Второй мировой готовятся сражаться японцы? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

«Единой России» предложено обновление

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук
Развивая собственную сеть первичных отделений, активно взаимодействующих с активными местными жителями, «Единая Россия» может получить серьезный ресурс для предвыборных кампаний любого уровня. Дело не только в выборах. Подробности...

Как Тунгусский метеорит готов помочь России

Михаил Ковалев, политический аналитик, автор концепции «мягкой силы» Russian Cat Diplomacy
У России есть десятки и сотни миллионов «спящих» союзников на Западе, давайте уже их разбудим. Все для этого готово, надо лишь объяснить, кому что делать. Подробности...

Россия – последний оплот свободы слова

Андрей Бабицкий, журналист
У нас в стране отсутствуют табу на тематику, связанную с так называемыми гендерными проблемами, нет позитивной дискриминации по расовому признаку – сохраняется возможность без всяких опасений задеть чувства просвещенного либерального истеблишмента. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...

      Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета

      На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного класса
      Подробности...

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Таиланде задержан россиянин по запросу США
          Кремль объяснил отказ Путина говорить с ПорошенкоСтало известно об отправлении корабля ВМФ России в Азовское мореПутин объяснил причину инцидента в Керченском проливеГенерал МВД прокомментировал массовое лжеминирование в Москве
          Захарова предложила Таллину три варианта для повышения собственной узнаваемостиЛавров выразил недовольство действиями ВолкераНовейшую столичную транспортную систему остановили хакерыНазвана самая популярная порода кошек у россиян
          Константинополь оправдался за роспуск русской архиепископии в ЕвропеВ Совфеде дали оценку просьбам Украины о базе СШАУкраина обвинила Россию в захвате кораблей в международных водахКравчук нашел «единственный» способ освободить арестованных украинских моряков

          Главная тема


          За что США мстят пойманным в Венгрии «русским торговцам оружия»

          вместе на сцене


          Канделаки объяснила, почему Нурмагомедов отказался к ней прикасаться

          европейская реакция


          В Словакии оценили инцидент в Керченском проливе: Украина уже обманывала

          Видео

          угрозы полномасштабной войны


          Порошенко сравнили с кричащим «Волки, волки!» мальчиком

          парижский договор


          Финляндия разъяснила позицию по вопросу претензий на Карелию

          во время учений


          Появились слухи о серьезном инциденте с российской подлодкой

          армия и вооружение


          Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец

          валютная политика


          Россия нашла еще один путь отказа от доллара

          «персонал из Одессы»


          Игорь Димитриев: Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          «почему же снимает порнуху?»


          Дмитрий Дабб: Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Американский генерал пояснил, почему у С-400 будут проблемы с F-35

             28 ноября 2018, 17:13
          Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Вполне возможно, что российские комплексы С-300 и С-400 не смогут сбивать F-35 и B-2, заявило американское издание National Interest. Оно ссылается на мнение одного из американских ученых, генерал-лейтенанта запаса.

          Издание пишет, что технологии невидимости, которые многие называют устаревающими, по-прежнему могут обезопасить истребители от комплексов ПВО. NI отмечает, что С-300 и С-400 используют цифровые технологии для работы в сети, передают друг другу данные слежения и целеуказания на большие расстояния, также используется передовая технология управления для обнаружения самолетов в более обширном диапазоне частот. Еще более эффективным станет комплекс С-500, приводит текст статьи «ИноСМИ».

          «Когда данные с РЛС целеуказания передаются на систему перехвата (она меньше по размерам и устанавливается на самолете или ракете), которая должна действовать на большем расстоянии, чем дальность обнаружения, которой обладает самолет-невидимка, это существенно снижает вероятность поражения малозаметной цели. Обнаружить и опознать цель – это еще не все», – заявил генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований им. Митчелла.

          По его словам,

          в цепочке уничтожения цели «каждое звено должно сработать безошибочно, чтобы малозаметный летательный аппарат был перехвачен и поражен».

          Эксперт отметил, что на этапе перехода от наземной РЛС к маленькой РЛС системы перехвата возникает масса проблем. Но даже если радар обнаружит цель, ему еще нужно сопровождать ее.

          «А когда он передает эти данные на боевую систему поражения, она должна запустить ракету, используя РЛС гораздо меньшего размера, чем радар разведки и целеуказания. Кроме того, на действие системы перехвата оказывает свое влияние технология малозаметности. А малозаметность снижает вероятность успешного перехвата на всех этапах», – заявил эксперт.

          Издание отмечает, что даже с учетом этого ВВС США в срочном порядке создают технологию «стелс» нового поколения, так как Россия и Китай быстро модернизируют свои ударные системы. В частности, у нового B-21 в конструкции нет вертикальных плоскостей – хвоста.

          NI объясняет принцип работы технологии «стелс», которая за счет устройства внешних контуров самолета и его тепловой сигнатуры добивается того, чтобы РЛС противника не могли обнаружить самолет. Отраженного сигнала от самолета-невидимки может вообще не быть, либо его характер будет полностью отличаться от реального сигнала. Однако в связи с развитием ПВО проектировщики заявляют о необходимости комбинировать технологии стелс с другими идеями, которые обеспечат преодоление систем ПВО противника.

          «Задействование самолетов-невидимок вместе с обычными самолетами, введение противника в заблуждение, подавление систем ПВО и радиоэлектронное подавление – все это в совокупности на порядок увеличивает проблемы, возникающие в обороне противника», – пишут авторы статьи.

          При этом бомбардировщики В-2 называются более малозаметными для система ПВО, чем F-22 и F-35, которым приходится полагаться на свою скорость, маневренность и ударные системы «воздух-воздух».

          В октябре National Interest опубликовал статью, в которой объяснял, почему с российскими зенитными ракетными системами С-400 «не стоит шутить».

          Отметим, что США считают одной из своих приоритетных задач предотвращение закупки Турцией и другими странами зенитных ракетных систем С-400 у России. Более того, Вашингтон угрожал отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция назвала подобные требования со стороны США шантажом, который «выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............