Суд арестовал командира украинского бронекатера «Никополь»

Киевский районный суд Симферополя арестовал командира задержанного бронекатера ВМС Украины «Никополь» Богдана Небылицу до 25 января 2019 года.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой и с угрозой его применения), передает «Интерфакс».

Отметим, что Небылица оказался «звездой» украинского интернета – он был одним из курсантов Нахимовского училища, которые совершили «подвиг», отказавшись остаться в Крыму после его воссоединения с Россией. После этого Небылица прошел подготовку в США и был назначен командиром «Никополя».

Напомним, три военных корабля Украины нарушили в выходные российскую границу, игнорируя требования и совершая опасные маневры. В итоге корабли были задержаны, моряков арестовали.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией со стороны Киева.