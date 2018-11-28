Минфин объяснил выпуск бондов в евро

Размещение суверенных евробондов в евро не связано с идеей дедолларизации, хотя будет ей способствовать, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

«Мы давно евробонды размещали в евро, первый выпуск был несколько лет назад, в принципе это изначально была долгосрочная ставка на то, что можно строить кривую евровую… Сейчас, может быть, немножко усилились аргументы в пользу этого (дедолларизации), но в целом мы всегда хотели построить евровую кривую», – сказал Колычев, передает РИА «Новости».

В то же время он уточнил, что это действительно «будет способствовать дедолларизации, но это было сделано не специально для дедолларизации».

В Кремле ранее говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

Колычев добавил, что покупателями российских евробондов стали «много иностранцев, часть русских, много из Европы, частично США, континентальная Европа».

Замминистра уточнил, что покупателей из США было немного, так как Россия ориентировалась в первую очередь на Европу. «Не вспомню сколько (покупателей из США), но небольшое (количество), потому что мы изначально не ориентировались (на США) Больше на европейских инвесторов ориентировались. До 10%, 7% по-моему, точно не скажу», – отметил он.

Он добавил, что Минфин положительно оценивает прошедшее накануне размещение евробондов.

27 ноября Минфин России сообщил, что разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро с доходностью в размере 3% годовых. Цена размещения одной облигации установлена в размере 99,221% от номинала. Ставка купонного дохода с ежегодной выплатой определена в размере 2,875% годовых, что соответствует доходности к погашению 3% годовых.