Минфин разместил еврооблигации в объеме 1 млрд евро с доходностью 3%

Минфин России сообщил о размещении еврооблигаций объемом 1 млрд евро с доходностью в размере 3%.

Стоимость размещения одной облигации составила 99,221% от номинала. Ставку купонного дохода с выплатами каждый год определили в 2,875%. Организатором выступил «ВТБ Капитал», пишет РИА «Новости».

Изначально ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года находился в районе 3% годовых, однако позже, в процессе сбора заявок, его понизили до диапазона 2,875-3%.

Прежде Минфин уже выходил с 11-летними евробондами на 1,5 млрд долларов на внешний рынок заимствований. Это произошло в марте 2018 года. Выпуск «Россия-2047» на 2,5 млрд долларов был доразмещен.

От этого размещения Минфин привлек 4 млрд долларов, из которых 3,2 млрд долларов потратил на выкуп старых евробондов. Остаток зачислили в федеральный бюджет. В этом году ведомство планирует объем внешних займов не выше 7 млрд долларов, из которых 4 млрд долларов планировались на выкуп старых бумаг, а 3 млрд долларов – в бюджет страны.