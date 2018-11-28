Четырех московских школьников заподозрили в изготовлении СВУ

Главное Следственное управление Следственного комитета по Москве проверяет причастность четырех подростков к делу об изготовлении столичным школьником самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщил источник, близкий к следствию.

Источник сообщил, что «в деле московского подростка, обвиняемого в изготовлении СВУ, фигурируют еще четверо несовершеннолетних»; в данный момент их проверяют «на причастность к этому преступлению», передает ТАСС.

Статус подростков в этом деле «пока не определен», с ними «ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз».

Напомним, в ноябре сотрудники ФСБ задержали московского школьника по подозрению в изготовлении СВУ. Утверждалось, что на него удалось выйти благодаря расследованию дела архангельского подрывника.

Позже школьника арестовали.

Отец подростка заявлял, что правоохранители заявлял, что правоохранители якобы приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу. Дедушка подозреваемого говорил, что тот отрицает свою вину.