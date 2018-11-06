Подозреваемый в изготовлении бомбы московский школьник не признал вину

Московский школьник, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства, отказался признавать вину, сообщил дедушка подростка Александр Кузьмин.

«В ходе обысков у нас дома никаких взрывных устройств, никаких компонентов взрывчатых веществ сотрудниками правоохранительных органов обнаружено не было. Планы взорвать бомбу на акции националистов у внука не было. Никаких соучастников у него также не было», – сказал Кузьмин, передает ТАСС.

Он также уточнил, что следственные органы не предъявили обвинения школьнику.

На данный момент Пресненский суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об избрании меры пресечения школьнику в виде ареста.

Ранее стало известно, что было возбуждено уголовное дело по статьям «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой» и «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой».

Отец московского подростка заявлял, что правоохранители приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу и отверг сообщения о связи сына с взорвавшим бомбу в здании ФСБ в Архангельской области молодым человеком.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали подростка по подозрению в изготовлении СВУ. Также утверждалось, что на него удалось выйти благодаря расследованию уголовного дела архангельского подрывника.

Напомним, 31 октября 17-летний молодой человек вошел в здание ФСБ по Архангельской области и подорвал самодельную бомбу. Он погиб на месте, три сотрудника спецслужбы были ранены.