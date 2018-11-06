Подозреваемого в изготовлении бомбы московского школьника арестовали

Московский школьник, подозреваемый в создании самодельного взрывного устройства, заключен под стражу Пресненским судом столицы, сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Заседание по этому делу проходило в закрытом режиме, так как подозреваемому нет 18 лет, уточнил Черников, передает РИА «Новости».

Арест школьнику установили на срок до 2 декабря.

Напомним, дедушка подростка сообщал, что он отрицает свою вину.

Сотрудники ФСБ задержали московского школьника по подозрению в изготовлении СВУ. Утверждалось, что на него удалось выйти благодаря расследованию дела архангельского подрывника.

Отец подозреваемого заявлял, что правоохранители якобы приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу.