Песков анонсировал заявление Путина по инциденту в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин в ближайшее время озвучит свою позицию по инциденту в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент это сделает, когда посчитает нужным», – сказал Песков, отвечая на вопрос, почему Путин до сих пор не высказал свою позицию по инциденту в Керченском проливе.

По его словам, недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным, для президента России это очень серьезный вопрос.

«Вы знаете, что с самого начала этих провокационных действий он получал исчерпывающую информацию от наших пограничников и соответствующих ведомств, но когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения. В том числе у него наверняка будет в Аргентине общение со СМИ, поэтому, я думаю, в ближайшие дни позиция президента будет озвучена им самим», – сказал Песков.

Он также отметил, что Путин в случае возникновения вопросов в ходе двусторонних контактов на G20 даст исчерпывающие объяснения по инциденту с украинскими судами, передает РИА «Новости».

«Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите – это не тема для самого саммита «двадцатки». Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения», – сказал Песков.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Аргентине 30 ноября – 1 декабря.

Песков также отметил, что ситуация с провокацией ВМС Украины в Черном море не нуждается в умиротворении. «Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ. Если я не ошибаюсь, сегодня будет суд. Вот и все умиротворение, тут нечего умиротворять», – сказал Песков.

Он напомнил, что при проходе границы существует определенный режим коммуникации. «Обычный порядок прохода судов и военных кораблей. Порядок, который неоднократно был задействован и использовался украинскими и судами, и военными кораблями. Существует определенный режим коммуникации при проходе, поэтому здесь нет никаких проблем. Тут нечего умиротворять», – добавил он.

Песков также сообщил, что введение Украиной военного положения несет риски эскалации конфликта в отдельных регионах страны. «Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется в виду Юго-Восток», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли ВМС Украины перешли госграницу России и были задержаны российскими пограничниками. Москва выразила решительный протест Киеву.

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей страны на 30 суток.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. В данный момент он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.