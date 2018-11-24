Посольство заявило об укреплении безопасности Британии благодаря России

Действия России способствовали тому, что угроза Великобритании со стороны ИГ* (запрещена в России) снизилась, заявили в российском посольстве в Лондоне.

«Угроза Великобритании со стороны ИГИЛ* действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за последних несколько лет», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

По мнению посольства, происходящий в стране постоянный поиск врага является как оправданием военных расходов, так и попыткой сохранить роль активного участника международных процессов.

Таким образом в посольстве прокомментировали заявление главы генштаба Великобритании Марка Карлтона-Смита о том, что Россия якобы представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГ* и «Аль-Каида» (запрещены на территории России).

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на заявление британца говорил, что Москва не может никому запретить проявлять свои «интеллектуальные способности».