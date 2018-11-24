Лавров оценил интеллектуальные способности главы генштаба Британии

Москва не может никому запретить проявлять свои «интеллектуальные способности», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова главы генштаба Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита.

«Насчет того, существует ли в России красная черта для высказываний подобным тем, которые позволил себе начальник генерального штаба вооруженных сил Соединенного Королевства, ну знаете, мы не можем никому запретить проявлять свои способности интеллектуальные и политические», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что Россия не может влиять на решения британского правительства «относительного того, кому они доверяют руководство своими вооруженными силами».

«Надеюсь, они проверяют свои решения на адекватность», – добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, Карлтон-Смит заявлял, что Россия якобы представляет большую угрозу для королевства и его союзников, чем террористические группировки ИГ* и «Аль-Каида» (запрещены на территории Российской Федерации).

В июне Карлтон-Смит также заявлял о растущей угрозе со стороны российских военных.