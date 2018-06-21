Главу британской армии напугали ракетные возможности России

Командующий сухопутными войсками Британии Марк Карлтон-Смит в своей речи на конференции RUSI Land Warfare в Лондоне предупредил о растущей угрозе со стороны российских военных.

Глава армии назвал Россию и ее ракетные возможности, которые становятся все более современными, одной из самых больших угроз, стоящих перед Великобританией.

«Россия сейчас не является державой, стремящейся к сохранению статус-кво. Она находится в ревизионистском режиме», – цитирует Daily Star Карлтона-Смита.

По его словам, намерения России подкрепляется растущим арсеналом высокоточного оружия с дальним радиусом действия.

Глава сухопутных войск отметил, что неуместно полагать, что Британия сейчас не имеет «непосредственной или экзистенциальной угрозы».

Министр обороны Тори Марк Ланкастер, который также выступил на конференции, заявил, что Россия готовится к конфликту. По его мнению, британское правительство и армия должны смотреть на мир «с точки зрения президента России Владимира Путина».

«Подумайте, как они могут рассматривать угрозы. Пока мы не знаем, считают ли они конфликт неизбежным, они готовятся к этому», – сказал Ланкастер.

По его словам, «аннексия Крыма» послужила примером того, как Путин «замарал руки» применением прямой военной силы. Теперь, по утверждению министра, Россия делает большие инвестиции в неядерное оружие.



Ранее американские СМИ сообщили, что для борьбы с потенциальной «российской угрозой» в Европе США намерены разрабатывать оружие дальнего действия.

На Западе запугивают граждан так называемой российской угрозой, однако заявления эти ничем не подкреплялись и использовались для наращивания военной мощи на восточном фланге НАТО. В Кремле предостерегали западные страны от фраз даже о гипотетическом нападении России на кого-либо. Москва подчеркивала, что руководство НАТО и ряда европейских стран раздувает миф о «российской угрозе».